Ufficiale: Grosseto, presi Kalaj dalla Lazio e Kraja dall’Atalanta (Di sabato 12 settembre 2020) Due colpi insieme. Il Grosseto ha ufficializzato i prestiti dei giovani Sergio Kalaj, dalla Lazio, e di Erdis Kraja, dall’Atalanta. Questo il comunicato del club: “Sono due i nuovi arrivati in casa biancorossa per rinforzare lo scacchiere tattico di mister Magrini. Due prestiti in arrivo da due, prestigiosissimi, club di Serie A: il difensore Sergio Kalaj, albanese classe 2000, in prestito dalla Lazio, e il mediamo Erdis Kraja, classe 2000 anche lui di nazionalità albanese, lo scorso anno al Palermo ma in arrivo dall’Atalanta. Sergio Kalaj è stato lo scorso anno uno dei pilastri difensivi della primavera della Lazio, giocando 19 partite, Coppa compresa, e segnando ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Due colpi insieme. Ilha ufficializzato i prestiti dei giovani Sergio, e di Erdis, dall’Atalanta. Questo il comunicato del club: “Sono due i nuovi arrivati in casa biancorossa per rinforzare lo scacchiere tattico di mister Magrini. Due prestiti in arrivo da due, prestigiosissimi, club di Serie A: il difensore Sergio, albanese classe 2000, in prestito, e il mediamo Erdis, classe 2000 anche lui di nazionalità albanese, lo scorso anno al Palermo ma in arrivo dall’Atalanta. Sergioè stato lo scorso anno uno dei pilastri difensivi della primavera della, giocando 19 partite, Coppa compresa, e segnando ...

