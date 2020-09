Twitch ha bannato un giocatore pro di Super Smash Bros. per aver avuto rapporti sessuali con un minore (Di sabato 12 settembre 2020) Il famoso pro player di Super Smash Bros., il veterano Nairoby "Nairo" Quezada, è stato recentemente bannato dalla piattaforma streaming Twitch, due mesi dopo la sua speciale confessione: egli aveva infatti ammesso di aver avuto una relazione sessuale con un altro giocatore professionista di Smash, minorenne.Il "fattaccio" è venuto alla luce grazie alle dichiarazioni del suddetto minorenne, Zack "CaptainZack" Lauth il quale, lo scorso 2 luglio, aveva diffuso pubblicamente un comunicato, con il quale raccontava di aver avuto un incontro con CaptainZack nel 2017, quando ai tempi Lauth aveva solo 15 anni e Quesada 20.Sebbene inizialmente fosse stata negata la ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 settembre 2020) Il famoso pro player di., il veterano Nairoby "Nairo" Quezada, è stato recentementedalla piattaforma streaming, due mesi dopo la sua speciale confessione: egli aveva infatti ammesso diuna relazione sessuale con un altroprofessionista dinne.Il "fattaccio" è venuto alla luce grazie alle dichiarazioni del suddettonne, Zack "CaptainZack" Lauth il quale, lo scorso 2 luglio, aveva diffuso pubblicamente un comunicato, con il quale raccontava diun incontro con CaptainZack nel 2017, quando ai tempi Lauth aveva solo 15 anni e Quesada 20.Sebbene inizialmente fosse stata negata la ...

