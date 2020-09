Traffico Roma del 12-09-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani a Torpignattara per urgenti lavori alla rete idrica ancora chiuse al transito via Casilina 3 via Capua e Piazza della Marranella verso il centro via di Acqua Bullicante tra via Policastro Piazza della Marranella in direzione di via di Torpignattara e via di Torpignattara via Casilina verso Piazzale della Marranella sempre deviate su percorsi alternativi le linee bus 105 e 409 ancora interrotta poi la linea ferroviaria Termini Centocelle nella tratta Caterina Marranella fino alle 12 di oggi sempre per lavori urgenti non sono transitabili viale Falcone Borsellino e Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Piazzale Clodio e via Trionfale su via dei Monti di Primavalle per incidente difficoltà di transito altezza via Mazzella per i dettagli di queste altre notizieconsultare il sito ...