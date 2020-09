Tra Milik e il Napoli è rottura: 'Vuole restare un anno senza giocare' (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il rapporto tra Milik e il Napoli si sarebbe definitivamente deteriorato. Dopo mesi di discussione sulla cessione, il polacco si sentirebbe ... Leggi su napolitoday (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il rapporto trae ilsi sarebbe definitivamente deteriorato. Dopo mesi di discussione sulla cessione, il polacco si sentirebbe ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Milik è pronto a restare: vuole lasciare il Napoli tra un anno a costo zero ? - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Milik ha deciso di rimanere a Napoli per andare via a zero tra un anno, questo allontana Dzeko dalla Juventus - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Continuano i contatti tra #Roma e #Napoli per il passaggio di Arek #Milik in giallorosso: sul tavolo per il polacco un quin… - sscalcionapoli1 : Parlato: “Trattativa in corso tra Napoli e City per Koulibaly, Milik andrà via, tocca sbrigarsi a cedere i calciato… - Salvato95551627 : RT @tvdellosport: Tra poco a #CalciomercatoWeekendLive: ?? #Milik accetta la #Roma e sblocca il valzer degli attaccanti ?? Le ultime di calc… -