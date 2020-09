Su Disney+ nel 2021 arriverà un nuovo dottore (Di sabato 12 settembre 2020) Disney+ ha annunciato che nel 2021 arriverà un nuovo dottore sulla piattaforma di streaming. La serie Doogie Kameāloha, M.D. (titolo di lavorazione), una rivisitazione della popolare serie della ABC Doogie Howser, è stata ordinata e l’inizio della produzione è previsto entro la fine di quest’anno. Kourtney Kang (Fresh Off The Boat, E alla fine arriva mamma) sarà la sceneggiatrice e produttrice esecutiva per 20th Television. Ambientata nelle odierne Hawaii, la comedy composta da 10 episodi segue Lahela “Doogie” Kameāloha, una ragazza di 16 anni di razza mista, che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e la vita da adolescente. A guidare Lahela (ma anche a complicare le cose) ci pensa la sua famiglia, inclusa la ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 settembre 2020)ha annunciato che nelarriverà unsulla piattaforma di streaming. La serie Doogie Kameāloha, M.D. (titolo di lavorazione), una rivisitazione della popolare serie della ABC Doogie Howser, è stata ordinata e l’inizio della produzione è previsto entro la fine di quest’anno. Kourtney Kang (Fresh Off The Boat, E alla fine arriva mamma) sarà la sceneggiatrice e produttrice esecutiva per 20th Television. Ambientata nelle odierne Hawaii, la comedy composta da 10 episodi segue Lahela “Doogie” Kameāloha, una ragazza di 16 anni di razza mista, che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e la vita da adolescente. A guidare Lahela (ma anche a complicare le cose) ci pensa la sua famiglia, inclusa la ...

