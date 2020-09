Salvini semina odio? Vauro e il colpo in testa | il leghista impiccato | i veri fascisti a sinistra

(Di sabato 12 settembre 2020) La violenza in politica ha una matrice spiccatamente dinella storia della Repubblica. Dal 1974 al 1988, ossia in appena quattordici anni, le Brigate Rosse hanno rivendicato 86 omicidi. Le vittime sono state poliziotti, carabinieri, politici, magistrati, industriali, giornalisti. Eppure i cosiddetti "anti" ogni dì sui giornali, in televisione e sui social network vorrebbero farci credere che la forza bruta sia esclusivo appannaggio di alcuni partiti, precisamente di Lega e Fratelli d'Italia, e che Matteoe Giorgia Meloni siano dei novelli e temibili ducetti che professano acredine e incitano le masse a picchiare, trucidare, torturare minoranze e deboli. Tuttavia, questa narrazione mistificata, che riconduce peraltro le cause di ogni fenomeno sociale negativo e di ogni episdi cronaca ...

nicolewerlai : RT @jpbellotto: Chi semina tempesta raccoglie vento #salvini - patrizia_silano : RT @fenice_risorta: Chi semina vento raccoglie tempesta ?????? - tobiamc : RT @fenice_risorta: Chi semina vento raccoglie tempesta ?????? - f_flores78 : Il caso di #WillyMonteiro dimostra che chi semina e cavalca l'odio verso il diverso, l'immigrato, la persona di col… - michele80340251 : @NicolaPorro @CorradoOcone Chi semina odio che si lamenta se viene ripagato con l’odio? Mi sa che Salvini e Meloni… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini semina

Il Primato Nazionale

Troppo bello per non fare il governatore. Questo almeno pensano le pin up di Maurizio Mangialardi che sostengono il candidato del centrosinistra con il motto: «L’odio è brutto. La destra è brutta. Le ...Effettivamente non se ne può più: la sinistra non ha perso tempo per strumentalizzare la morte di Willy Monteiro Duerte e usarla come arma politica. Rula Jebreal in un tweet choc ha commentato duramen ...