Salvini, e chi se lo scorda più il suo comizio! Tra fan (pochi), fischi e pomodori (Di sabato 12 settembre 2020) C’è sempre una prima volta. E’ stato il mio primo comizio elettorale della era Salvini. E chi se lo scorda più.La piazza è mezza vuota. Anzi riempita a malapena di un quarto. I pullman da ogni angolo della regione sono arrivati semivuoti. Il palco, quello sì, era affollatissimo, dei 50 candidati al Consiglio Regionale. Distanziamento sociale zero, mascherine nessuna traccia. Le forze dell’ordine, in mascher(ina) loro sì, in assetto antisommossa bloccano i quattro accessi a Piazza Matteotti. Che Salvini ha ribattezzato Piazza della Posta Centrale al pari di come facevano i neofascisti del Msi. E subito accende la miccia per le prime polemiche. Salvini si fa precedere dalle note a tutto volume di Vincerò e subito attacca: “De Magistris e De Luca è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) C’è sempre una prima volta. E’ stato il mio primo comizio elettorale della era. E chi se lopiù.La piazza è mezza vuota. Anzi riempita a malapena di un quarto. I pullman da ogni angolo della regione sono arrivati semivuoti. Il palco, quello sì, era affollatissimo, dei 50 candidati al Consiglio Regionale. Distanziamento sociale zero, mascherine nessuna traccia. Le forze dell’ordine, in mascher(ina) loro sì, in assetto antisommossa bloccano i quattro accessi a Piazza Matteotti. Cheha ribattezzato Piazza della Posta Centrale al pari di come facevano i neofascisti del Msi. E subito accende la miccia per le prime polemiche.si fa precedere dalle note a tutto volume di Vincerò e subito attacca: “De Magistris e De Luca è ...

annatrieste : Ha detto Salvini che chi l'ha contestato a Torre lanciandogli le pummarole è incivile. Be', io invece penso che chi… - SkyTG24 : 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a m… - Corriere : Salvini contestato tra fischi e lancio di pomodori. «Chi protesta così è solo un incivile» - marilenagas : RT @marioadinolfi: Sono stupefatto della modalità con cui in piena par condicio si consenta su La7 di fare sfacciata campagna politica senz… - luizenorc : RT @AIexandra___bb: Il comunista: 'Ma si non gli hanno mica sparato a #Salvini ' Solo a me fa Orrore quest'uomo che non so chi sia!? #stas… -