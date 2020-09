Prince of Persia Remake | la grafica è di una vecchia build

(Di sabato 12 settembre 2020) Ci siamo rimasti tutti un po’ male a vedereof: Le sabbie del Tempo, ma Ubisoft spiega che in realtà lavista era quella di una(ovviamente) Il titolo che più ha fatto discutere di sé all’ultimo Ubisoft Forward è sicuramenteof: Le sabbie del Tempo. Il ritorno del Principe diera un qualcosa che gli appassionati della serie bramavano, specialmente se con undei titoli classici che han fatto crescere gran parte dei videogiocatori di oggi. La presenza di un titolo simile era già stata anticipata da un leak qualche ora prima dello show, e già allora eravamo rimasti molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Prince Persia

Ci siamo rimasti tutti un po’ male a vedere Prince of Persia: Le sabbie del Tempo Remake, ma Ubisoft spiega che in realtà la grafica vista era quella di una vecchia build (ovviamente) Il titolo che pi ...Ubisoft, dopo l’ormai consueto leak pre-conferenza, annuncia il remake di un classico dei primi anni 2000: Prince of Persia – le Sabbie del Tempo. L’entusiasmo è stato sin da subito smorzato da una gr ...