Paola Di Benedetto ai follower di IG | “Una vita noiosa non la voglio”

(Di sabato 12 settembre 2020)Diè euforica con i suoi: la trionfatrice del GF Vip presenta la sua nuova avventura lavorativa con un post su IG Lo aveva preannunciato qualche giorno fa, ed ha mantenuto la promessa. C’era qualcosa di importante per lei in cantiere, ma ha voluto svelare il segreto solo oggi. Alla sua prima … L'articoloDiaidi IG: “Unanon la voglio” proviene da leggilo.org.

Methamorphose30 : RT @biancoandrea89: Guardando #verissimo ho scoperto che l'ultimo #gfvip lo ha vinto Paola di benedetto. Così anonima che me l'ero completa… - biancoandrea89 : Guardando #verissimo ho scoperto che l'ultimo #gfvip lo ha vinto Paola di benedetto. Così anonima che me l'ero completamente dimentico - lupoalessio1999 : Aspettando il #GFVIP5: Sondaggio #GFVIP Amarcord: #GFVIP4 secondo voi Paola di Benedetto è stata fortunata a capita… - Radio_Speaker : Arrivata 2 mesi fa a @RadioZetaOf, oggi @paodbreal ha esordito su @rtl1025. Leggi qui i dettagli! - giodecclesia : Paola Di Benedetto su RTL 102.5: Novità nel weekend di RTL 102.5, l’emittente più seguita d… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto

Isa e Chia

Un bel pieno di pubblico ieri pomeriggio in Viale Buozzi a San Benedetto del Tronto per la prima tappa nelle Marche del Ministro degli esteri Luigi Di Maio. Accanto a lui la vicepresidente del senato ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Puntata a San Benedetto per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che nel pomeriggio dell’11 settembre era in Riviere per sostenere la Campagna del “Sì” al Referendum per ...