Omicidio Colleferro, è il giorno dei funerali di Willy a Paliano (Di sabato 12 settembre 2020) commenta La comunità di Paliano, Frosinone, si prepara a dare l'ultimo saluto a Willy Montero Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro. Anche il premier Conte sarà presente ai funerali, previsti ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - renixvit : RT @BlackHo42337306: Cambia l'imputazione, da omicidio preterintenzionale ad omicidio volontario aggravato da pezzi dimmerda. #WillyMonteir… - MARCOTOMBESI2 : Delitto Colleferro, contestato l'omicidio volontario per i quattro arrestati -