“Nomadland” di Chloé Zhao è Leone d’Oro di Venezia77

(Di sabato 12 settembre 2020) Chloécon il suo Nomadland vince la settantasettesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Al suo terzo lungometraggio, se non si considera il film in produzione con la Marvel Studios, Eternals, questa regista è riuscita a scuotere testa e cuore del pubblico in questo film on the road ispirato all’omonimo libro di Jessica Burden. In Nomadland,ha voluto puntare la lente cinematografica sulla realtà dei nomadi americani. Su un gruppo di persone che sceglie ogni giorno di affidarsi alla resilienza per vivere in modo sostenibile. In inglese c’è la distinzione tra home e house, dove home assume un significato molto più intimo e personale dell’house luogo-oggetto. Questa comunità fa una saggia distinzione, si definisce houseless ma non homeless. Perché per loro casa non ...