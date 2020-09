Napoli, report allenamento: Lobotka affaticato, trauma contusivo per Mario Rui (Di sabato 12 settembre 2020) Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno. Il club ha pubblicato il report della seduta sul suo sito ufficiale. Cinque gli azzurri che hanno lavorato a parte. “La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passaggio e allenamento tattico. A chiusura di seduta esercitazioni su calci piazzati. Malcuit, Llorente e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento. allenamento personalizzato anche per Mario Rui in palestra a seguito di un trauma contusivo subìto nel match di ieri”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Ilsi è allenato questa mattina a Castel Volturno. Il club ha pubblicato ildella seduta sul suo sito ufficiale. Cinque gli azzurri che hanno lavorato a parte. “La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passaggio etattico. A chiusura di seduta esercitazioni su calci piazzati. Malcuit, Llorente e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento.personalizzato anche perRui in palestra a seguito di unsubìto nel match di ieri”. L'articolo ilsta.

Mentre continuano a fare notizia gli agguati di camorra e le stese nel centro storico di Napoli, si delineano, rispetto al passato, nuove strutture della criminalità organizzata, molto più frammentata ...

Adm pubblica i dati sulla raccolta delle scommesse fra il 1° gennaio e il 31 agosto 2020, Napoli, Milano e Roma si confermano regine del giocato. Napoli, Milano e Roma, ognuna a suo modo, si conferman ...

