Luciano Floridi su GQ: perché dobbiamo essere tutti On Life (Di sabato 12 settembre 2020) Luciano Floridi, al quale GQ dedica il prologo del numero di settembre, 55 anni, è una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea. Professore ordinario di Filosofia ed Etica dell'informazione all'Università di Oxford e chairman del Data Ethics Group dell'Alan Turing Institute, l'istituto britannico per la data science, ha appena pubblicato con Raffaello Cortina Editore Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica. Il 21 settembre sarà ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano. Qui, l'intervista di GQ. La filosofia, più che darci le risposte, è quella che ci insegna a fare le domande giuste, e mai come oggi ne abbiamo bisogno perché siamo nel pieno di una trasformazione radicale di cui ancora stentiamo a cogliere il potenziale.

Luciano Floridi su GQ, perché dobbiamo essere tutti On Life

