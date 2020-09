 La Scala ha riaperto con l' Inno alla gioia dopo 6 mesi di lockdown

Leggi su agi

(Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Applausi lungi e quasi 'liberatori' per la Nona di Beethoven eseguita dall'orchestra e dal coro scaligero, sotto la bacchetta del maestro Riccardo Chailly che questa sera ha ufficialmente segnato la riapertura del Piermarinioltre seidi, con un concerto dedicato a medici e infermieri. Nella sala, tutta esaurita con oltre 670 persone, tante sono quelle permesse dalle regole anti contagio (oltre 2 mila in tempi 'normali') c'era anche l'ex premier Mario Monti con la moglie. E nel palco Reale, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera e il prefetto Renato Saccone. Chailly accoglie il pubblico con un "ben ritrovati". La scelta del programma, la Nona, non poteva essere più adatta. ...