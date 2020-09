GP Misano | qualifiche MotoGP | Vinales | che pole!

(Di sabato 12 settembre 2020) Laregala spettacolo nelledel GP di. in una seconda sessione tirata allo stremo, la Yamaha domina piazzando le sue quattro moto nelle prime quattro posizioni. Il mago della giornata è Maverick, che nell’ultimo giro lanciato firma uno strepitoso 1’31″411. Che oltre ad essere il tempo della pole, è anche il nuovo record della pista. Il catalano lo ottiene grazie ad una tattica insolita. Infatti, “Top Gun” decide di eseguire tre run, contro i due del resto del gruppo. Così si ritrova con gomma nuovissima all’ultimo tentativo, battendo la concorrenza. La concorrenza che è composta dal Team Petronas. Fabio Quartararo firma la pole provvisoria a metà turno, grazie ad 1’31″7. Ma viene battuto non solo da ...

Terzo tempo per Quartararo, Dovizioso nono MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Pole position per Maverick Vinales al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul tracciato di Misano il pilota s ...(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) ha conquistato la sua prima pole in carriera in Moto3, segnando il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera ...