De Luca: l’apertura della scuola in Campania potrebbe slittare oltre il 24 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Lo sceriffo si scalglia contro il Governo Conte e preannuncia che potrebbe slittare ancora l’apertura della scuola in Campania. “Oggi no. Il 24 settembre non so”. Questa la rispoat del governatore Vincenzo De Luca ai giornalisti che a Benevento gli chiedevano se la scuola campana fosse pronta per riprendere il 24 settembre. Il presidente ha sottolineato che “non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti siano i docenti”. “Abbiamo contestato – rincara la dose – due orientamenti del governo nazionale, a nostro parere sbagliati: rendere facoltativi i test sierologici per il personale scolastico e, qui, in Campania sono obbligatori. E la ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 12 settembre 2020) Lo sceriffo si scalglia contro il Governo Conte e preannuncia cheancora l’aperturain. “Oggi no. Il 24non so”. Questa la rispoat del governatore Vincenzo Deai giornalisti che a Benevento gli chiedevano se lacampana fosse pronta per riprendere il 24. Il presidente ha sottolineato che “non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti siano i docenti”. “Abbiamo contestato – rincara la dose – due orientamenti del governo nazionale, a nostro parere sbagliati: rendere facoltativi i test sierologici per il personale scolastico e, qui, insono obbligatori. E la ...

