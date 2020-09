Cremona-Fortitudo Bologna in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di sabato 12 settembre 2020) Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna chiudono la loro avventura nel gruppo B della Supercoppa 2020 di Serie A1. Ultima piazza per i lombardi che hanno ottenuto un solo successo in cinque gare senza riuscire a convincere pienamente. Un po’ meglio è andata alla banda di Sacchetti che si è tolta anche la gioia del successo nel derby di ritorno. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 18.30 di domenica 13 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Domenica 13 settembre, Ore 18.30 – Vanoli Cremona-Fortitudo Bologna (Eurosport Player) IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Vanolichiudono la loro avventura nel gruppo B delladi Serie A1. Ultima piazza per i lombardi che hanno ottenuto un solo successo in cinque gare senza riuscire a convincere pienamente. Un po’ meglio è andata alla banda di Sacchetti che si è tolta anche la gioia del successo nel derby di ritorno. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 18.30 di domenica 13 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusivasu Eurosport Player. Domenica 13 settembre, Ore 18.30 – Vanoli(Eurosport Player) IL REGOLAMENTO DELLA...

VuNereBologna : ?? | ON THE ROAD ?? G1 @ Cremona (66-87) ?? G2 vs Reggio Emilia (79-75) ?? G3 @ Fortitudo (73-87) ?? G4 vs Fortitudo (8… - VuNereBologna : Classifica Girone ??? ?? Virtus Bologna (4-1) ?? UNAHOTELS Reggio Emilia (3-2) ?? Fortitudo Bologna (2-3) ?? Vanoli Cr… - PaoloDiDomizio : La #Virtus vince in scioltezza con Cremona 79-56 con 20 punti di un ottimo Tessitori e 13 per Vince Hunter. Una par… - bolognabasket : I biglietti per Cremona - #Fortitudo di domenica - VuNereBologna : ?? | ON THE ROAD ?? G1 @ Cremona (66-87) ?? G2 vs Reggio Emilia (79-75) ?? G3 @ Fortitudo (73-87) ?? G4 vs Fortitudo (8… -