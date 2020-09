Covid-19, i dati preoccupanti dell’epidemia in forte ascesa (Di sabato 12 settembre 2020) Il virus continua la sua inarrestabile corsa in Italia. Secondo i dati del bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, la situazione nel Paese, si aggrava Sembra essersi per un attimo arrestato il tempo in Italia, da quando la pandemia da Covid-19 ha scatenato panico e decessi a tappeto sull’intera penisola. Eravamo a cavallo del mese di … L'articolo Covid-19, i dati preoccupanti dell’epidemia in forte ascesa proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) Il virus continua la sua inarrestabile corsa in Italia. Secondo idel bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, la situazione nel Paese, si aggrava Sembra essersi per un attimo arrestato il tempo in Italia, da quando la pandemia da-19 ha scatenato panico e decessi a tappeto sull’intera penisola. Eravamo a cavallo del mese di … L'articolo-19, idell’epidemia inproviene da YesLife.it.

RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+114), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.… - RaiNews : I dati di oggi #covid del ministero della salute - nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - GazzettinoL : Gruppo Più Europa Più L preoccupazione dati Covid mobilitazione nazionale unitaria “Ripartire dal Lavoro” prevista… - stagliacollo : RT @andiamoviaora: ??Ricordiamo i dati sui certificati di morte per MALATTIE RESPIRATORIE. Nel marzo 2019 sono state 15.189 e l’anno prima… -