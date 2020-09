Coronavirus, protesta anti-lockdown a Melbourne: 14 arresti (Di sabato 12 settembre 2020) Almeno 14 persone sono state arrestate oggi a Melbourne nel corso di una protesta contro le misure di lockdown anti-Coronavirus alla quale partecipavano un centinaio di persone. "Nonostante tutti gli ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 12 settembre 2020) Almeno 14 persone sono state arrestate oggi anel corso di unacontro le misure dialla quale partecipavano un centinaio di persone. "Nonostante tutti gli ...

frankspicc : Tony Pecora, l’organizzatore della protesta a Melbourne: “I casi di #coronavirus sono fortemente sovrastimati. Il… - RTrafficante : RT @thevisioncom: Lo scorso fine settimana i negazionisti del coronavirus si sono riuniti a Roma. Il nuovo elemento che accomuna estrema de… - thevisioncom : Lo scorso fine settimana i negazionisti del coronavirus si sono riuniti a Roma. Il nuovo elemento che accomuna estr… - GDS_it : #Rifiuti sparsi per strada e incendi, protesta a Palermo: alla Rap 18 casi di #Coronavirus - SSalvaterra71 : RT @fulviocerutti: Coronavirus, stop agli animali in ascensore pubblico per il rischio contagio ad Ancona. La Lav protesta @LAVonlus @lasta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus protesta Coronavirus, protesta anti-lockdown a Melbourne: 14 arresti Gazzetta del Sud Morto il chiaroveggente Mike Shiva

Il chiaroveggente Mike Shiva, volto molto noto nella Svizzera tedesca, è morto ieri all'età di 56 anni a causa di una grave malattia. Una persona a lui vicina ha confermato all'agenzia Keystone-ATS un ...

Afghanistan: al via storico negoziato pace

La cerimonia di apertura degli storici negoziati di pace tra governo afghano e miliziani Talebani si terrà oggi nella capitale del Qatar, Doha, dove i leader Talebani e una delegazione governativa di ...

Il chiaroveggente Mike Shiva, volto molto noto nella Svizzera tedesca, è morto ieri all'età di 56 anni a causa di una grave malattia. Una persona a lui vicina ha confermato all'agenzia Keystone-ATS un ...La cerimonia di apertura degli storici negoziati di pace tra governo afghano e miliziani Talebani si terrà oggi nella capitale del Qatar, Doha, dove i leader Talebani e una delegazione governativa di ...