Coronavirus: oggi 1.501 casi, 6 morti e 759 guariti (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Frena la crescita dei contagi da Coronavirus in Italia: 1.501 nuovi casi oggi contro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297 casi dall'inizio dell'epidemia. In calo anche i morti: sono 6 oggi (ieri 10), per un totale di 35.603. Aumentano pure i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. I dati emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Anche oggi nessuna regione a zero casi: l'aumento più consistente si registra in Lombardia, 269 nuovi contagi, seguita da Lazio (155), Emilia Romagna, Veneto e Toscana (tutte a 138). Hanno segnalato decessi nelle ultime 24 ore diverse regioni: Veneto ... Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Frena la crescita dei contagi dain Italia: 1.501 nuovicontro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297dall'inizio dell'epidemia. In calo anche i: sono 6(ieri 10), per un totale di 35.603. Aumentano pure i, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. I dati emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Anchenessuna regione a zero: l'aumento più consistente si registra in Lombardia, 269 nuovi contagi, seguita da Lazio (155), Emilia Romagna, Veneto e Toscana (tutte a 138). Hanno segnalato decessi nelle ultime 24 ore diverse regioni: Veneto ...

