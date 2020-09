Che schianto la sorellina di Elisabetta Gregoraci | ecco Marzia

(Di sabato 12 settembre 2020) La bellezza è nel dna della famiglia. Da quandoha pubblicato le foto insieme alla, i suoi social hanno fatto incetta di like e follower. Classe 1982, a differenza della sorella maggiorenon ha abbandonato la sua terra di origine e, tutt’ora, vive a Soverato, in Calabria. Le due sorelle sono molto legate, tra di loro, viste e considerate anche le loro esperienze passate, abbastanza traumatiche. Ultima tra tutte la morte della madre, che le ha portate ad unirsi sempre di più e a sorreggersi a vicenda. Poi la nascita dei loro figli: Nathan Falco, che è nato dall’amore con Briatore e Gabriel e Ginevra, i bimbi diè anche la madrina di ...

chetempochefa : The Falling Man è la fotografia simbolo dell'attentato alle Torri Gemelle dell'#11settembre 2001, scattata da Richa… - zaiapresidente : ?? Sono passati 19 anni dalla giornata che sconvolse il mondo. Tutti noi ricordiamo ancora cosa stavamo facendo l'… - DonatoEuropa : RT @MajestyCatsy: @DonatoEuropa Vabbè ma l’hai visto? Che schianto. - MajestyCatsy : @DonatoEuropa Vabbè ma l’hai visto? Che schianto. - Villani2Andrea : @assurdistan Ero a lavorare con la radio accesa su rtl e seguivo distrattamente, poi sentii la notizia del primo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Che schianto

Il Gazzettino

Cinque milioni per impiantare nuovi alberi a Napoli. Il bando è da ieri pubblicato sul sito del Comune di Napoli. La scadenza per presentare offerte è fissata per il 29 settembre a mezzogiorno e l’aff ...SIROLO - Agli occhi di molti dei 18 mila e 400 bagnanti, che stando ai numeri totalizzati dall’app per la prenotazione dei posti sulle spiagge libere avrebbero frequentato fino a domenica scorsa le Du ...