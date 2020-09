Calciomercato Verona – Affari e trattative 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Affari e trattative mercato Verona – Potrebbero arrivare ancora colpi di mercato per il Verona a pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A 2020/2021. Pessina sempre più vicino Il giovane centrocampista Pessina è sempre più vicino nel tornare a Verona con la maglia gialloblu e far rientrare nella contropartita tecnica Lanzovic richiesto dall’Atalanta Tentativo per Meret Il Verona ha provato a richiedere in prestito il portiere Alex Meret del Napoli. L’estremo difensore del Napoli ha rifiutato la possibilità di trasferimento confermando di voler rimanere a Napoli ed essere protagonista. Benassi all’Hellas Verona Sembra essersi conclusa positivamente la trattativa con i viola per il trasferimento di ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020)mercato– Potrebbero arrivare ancora colpi di mercato per ila pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A 2020/2021. Pessina sempre più vicino Il giovane centrocampista Pessina è sempre più vicino nel tornare acon la maglia gialloblu e far rientrare nella contropartita tecnica Lanzovic richiesto dall’Atalanta Tentativo per Meret Ilha provato a richiedere in prestito il portiere Alex Meret del Napoli. L’estremo difensore del Napoli ha rifiutato la possibilità di trasferimento confermando di voler rimanere a Napoli ed essere protagonista. Benassi all’HellasSembra essersi conclusa positivamente la trattativa con i viola per il trasferimento di ...

DiMarzio : #Calciomercato | La #Lazio torna su #Kumbulla - violanews : Benassi al Verona: diritto di riscatto fissato a una cifra alta - - BombeDiVlad : ?? #HellasVerona, attesa per le visite di #Benassi ?? Il calciatore sarebbe già in città #LeBombeDiVlad #LBDV… - violanews : 'Benassi avvistato a Verona. Per l'ufficialità mancano solo le visite mediche' - - passione_inter : Mercato - Godin via? Si riaccende la pista Kumbulla. Il Verona non fa sconti ma l'Inter ha una strategia -… -