Bonaccini prepara la scalata al Pd 'Renzi-Bersani tornino per vincere' (Di sabato 12 settembre 2020) Il governatore dell'Emilia Romagna si prepara al post Regionali e parla da futuro segretario. "Mes? Io favorevole, disposto a mettere in discussione alleanza col M5s" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 12 settembre 2020) Il governatore dell'Emilia Romagna sial post Regionali e parla da futuro segretario. "Mes? Io favorevole, disposto a mettere in discussione alleanza col M5s" Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Bonaccini prepara la scalata al Pd 'Renzi-Bersani tornino per vincere' - Affaritaliani : Pd, Bonaccini prepara la scalata. 'Renzi e Bersani? Rientrino, servono voti' - Psyclo_Bo : @Agenzia_Italia Ci sarà il colpo di Bonaccini, già da mo si prepara a mettersi a capo del partito. Inquietante l'appoggio di Renzi. - ClaudioMeazza : RT @TwittGiorgio: Regionali, Bonaccini: Se le cose andranno come previsto e quindi male, il Pd potrebbe cambiare volto....SI PREPARA IL RIT… - PonytaEle : RT @TwittGiorgio: Regionali, Bonaccini: Se le cose andranno come previsto e quindi male, il Pd potrebbe cambiare volto....SI PREPARA IL RIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini prepara Pd, Bonaccini prepara la scalata. "Renzi e Bersani? Rientrino, servono voti" Affaritaliani.it La grande scalata di Bonaccini per mettere le mani sul Pd (e far rientrare Renzi)

C’è un piano anti-Zingaretti nel Pd. Nella trappola che si sta preparando per dopo le regionali nel partito cardine dell’alleanza giallorossa si annida un paradosso quasi grottesco: quelli che vorrebb ...

Mascherine e nuove regole sui mezzi pubblici: così Milano si prepara al ritorno a scuola

Dal canto suo, il Presidente Fontana ha chiesto al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini di mettere all’ordine del giorno dei lavori della prossima riunione, il tema della ...

C’è un piano anti-Zingaretti nel Pd. Nella trappola che si sta preparando per dopo le regionali nel partito cardine dell’alleanza giallorossa si annida un paradosso quasi grottesco: quelli che vorrebb ...Dal canto suo, il Presidente Fontana ha chiesto al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini di mettere all’ordine del giorno dei lavori della prossima riunione, il tema della ...