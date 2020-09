Adele | l’incredibile metamorfosi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 settembre 2020)Laurie Blue Adkins: la brava e bella cantante, dopo aver perso molti chili, pubblica una foto in bikini scatenando infinite polemiche.Qualche giorno fa,ha pubblicato una nuova foto di lei in leggings, con un top bikini nei colori della Giamaica. Un outfit che gli è valso forti critiche da parte di alcuni internauti. Una nuova silhouette, un outfit in onore della Giamaica, una tipica acconciatura africana per celebrare il carnevale di Notting Hill. Di recente,è tornata sul web dopo essere stata lontana per un po di tempo. Questi pochi mesi trascorsi lontano dagli occhi degli utenti di Internet e dai rumors dei media hanno giovato alla bella e brava cantante. Anzi, nel frattempo, è riuscita a forgiare una nuova silhouette dopo aver perso circa 45 chili. Sempre più magra, la ...