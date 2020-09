Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) NAPOLI – Miettitv’ ‘a mascherina”. Questa l’invettiva di alcuni cittadini di Torre del Greco all’indirizzo di alcuni sostenitori di Matteo Salvini, rei di tenere comportamenti in contrasto con le norme sanitarie anti Covid. Il parapiglia e’ avvenuto mentre poco distante si concludeva, dopo una manciata di minuti, l’appuntamento che vedeva il leader della Lega al gazebo allestito all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Roma. Il numero uno del Carroccio, infatti, e’ stato accolto, una volta presa la parola, con fischi e contestazioni. Salvini, nel corso del tour elettorale che sta conducendo per le prossime regionali, doveva fare tappa anche al mercato ‘Piazzetta’ di via Salvatore Noto, dove doveva incontrare i cittadini, ma data la situazione si era deciso di dirigersi direttamente al gezebo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Torre del Greco, cittadini a sostenitori Lega: “Mettitv ‘a mascherina” Rifiuti, sequestrati al porto di Napoli 10mila pannelli solari diretti in Mali VIDEO | ‘Napule è…pediatria preventiva e sociale’, dal 18 settembre la tre giorni con 31 eventi e 52 esperti Nuovo corteo degli operai Whirlpool di Napoli: “Si rispettino gli accordi” VIDEO | Prodigio di San Gennaro, Sepe: “In Cattedrale solo 200 posti e niente bacio della teca” VIDEO | Regionali Campania, Gorga: “Formazione e tecnologia per rilanciare il corallo”