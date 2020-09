Verissimo, Elisabetta Gregoraci si confessa su Flavio Briatore (Di venerdì 11 settembre 2020) Silvia Toffanin è pronta a tornare sul piccolo schermo con la nuova stagione di Verissimo. Tra i primi ospiti del sabato pomeriggio di Canale 5, Elisabetta Gregoraci che in una lunga intervista rassicura sulle condizioni di salute dell’ex marito Flavio Briatore. L’imprenditore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”, ha confessato la Gregoraci alla conduttrice. Ai microfoni del talk show, la showgirl rompe il silenzio e parla per la prima volta della separazione con Briatore: ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 settembre 2020) Silvia Toffanin è pronta a tornare sul piccolo schermo con la nuova stagione di. Tra i primi ospiti del sabato pomeriggio di Canale 5,che in una lunga intervista rassicura sulle condizioni di salute dell’ex marito. L’imprenditore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”, hato laalla conduttrice. Ai microfoni del talk show, la showgirl rompe il silenzio e parla per la prima volta della separazione con: ...

