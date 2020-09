Us Open: Serena Williams eliminata. La finale è Azarenka-Osaka (Di venerdì 11 settembre 2020) Saranno Viktoria Azarenka e Naomi Osaka a contendersi l’edizione 2020 dell’Us Open. Nelle due semifinali la bielorussa sconfigge la superfavorita Serena Williams con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-3, mentre la nipponica prevale su Jennifer Brady( 7-1, 3-6, 6-3). Le due vincitrici si trovano cosi di nuovo dopo la finale di Cincinnati che non si è giocata a causa del forfait della Osaka. Azarenka-Williams Parte malissimo la bielorussa perdendo nettamente il primo set. Superato lo schock iniziale, l’Azarenka si riprende strappando il.servizio all’avversaria al quinto game chiudendo il secondo set a proprio favore. Il match si decide nel secondo set del terzo game. La ... Leggi su sport.periodicodaily

RassegnaZampa : #Tennis Serena, il record resta un sogno. Battuta in rimonta dalla Azarenka - Profilo3Marco : RT @repubblica: Tennis, Us Open: niente record per Serena Williams, in finale va Azarenka [aggiornamento delle 09:35] - repubblica : Tennis, Us Open: niente record per Serena Williams, in finale va Azarenka [aggiornamento delle 09:35] - RSIsport : ?? Victoria Azarenka si è qualificata per la finalissima degli US Open e lo ha fatto al termine di una gran rimonta… - Tenniscircus : US Open, Serena Williams KO: contina la maledizione del 24° Slam - -