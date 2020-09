Uomini e Donne, Maria De Filippi non manderà più in onda i video delle esterne senza contenuti (Di venerdì 11 settembre 2020) Uomini e Donne è tornato con diversi cambiamenti, quest'anno. Escludendo modifiche legate al Coronavirus (dalle mascherine al plexiglass), nessuna più separazione tra trono Over e Trono Classico ma tutti insieme, in studio. Con tutte le conseguenze del caso. Ad esempio, nella puntata di oggi, un corteggiatore arrivato nel programma senza sapere chi fossero del due troniste,ha chiesto lo switch, interessato più a conoscere Donne del parterre del trono Over (Roberta, ad esempio). Ma una modifica importante e interessante l'ha spiegata la stessa Maria De Filippi.Quante volte, in passato, abbiamo visto esterne dove non succede nulla o poco più? Molti silenzi, magari una ambientazione anche originale (la spiaggia, autoscontri...) ma nessuno ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020)è tornato con diversi cambiamenti, quest'anno. Escludendo modifiche legate al Coronavirus (dalle mascherine al plexiglass), nessuna più separazione tra trono Over e Trono Classico ma tutti insieme, in studio. Con tutte le conseguenze del caso. Ad esempio, nella puntata di oggi, un corteggiatore arrivato nel programmasapere chi fossero del due troniste,ha chiesto lo switch, interessato più a conosceredel parterre del trono Over (Roberta, ad esempio). Ma una modifica importante e interessante l'ha spiegata la stessaDe.Quante volte, in passato, abbiamo vistodove non succede nulla o poco più? Molti silenzi, magari una ambientazione anche originale (la spiaggia, autoscontri...) ma nessuno ...

