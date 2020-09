Tennis, Us Open: Serena, il record resta un sogno. Battuta in rimonta dalla Azarenka (Di venerdì 11 settembre 2020) Ancora una volta l'Open degli Stati Uniti si dimostra indigesto per Serena Williams, piegata in semifinale dall'ottima Victoria Azarenka, vittoriosa in rimonta per 1-6 6-3 6-3. Sabato in finale la ... Leggi su gazzetta

