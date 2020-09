Se sei di destra il fascismo non c' entra Lino Banfi su Willy | ' Violenza pura | non c' entrano i partiti'

RosaMariaL7 : @La7tv Sapere Voi di sinistra scrittori, attori ed altro avete rotto con se vince la destra ritorna il fascismo mi… - Emanuel54326740 : @_SpaceJay___ Ehh vabbè fascisti ovunque. Sei di destra? Ammazzi uno? Allora sei fascista. Ma qualcuno che abbia st… - livewithal : @Attilia37663089 @btsinthedna Neanche “lo strano tizio a destra” ha chiesto la tua “opinione” del cazzo, sei un* fa… - deltone_ : @GiorgiaMeloni Nostra un cazzo, da quando FDI si schiera a fianco del nemico imperialista americano? Giorgia perché… - MarcoPrincipi6 : @IlGrilloparl @fattoquotidiano Questo ragionamento non sta in piedi. Ci sarà sempre qualcuno più a sinistra di te p… -

Ultime Notizie dalla rete : sei destra

DinamoPress

Io, Paolo Battisti, dopo essere stato preso in giro per mesi (e con me centinaia di cittadini), ci tengo, in vista delle elezioni comunali, a chiarire alcuni punti fondamentali. 5 anni fa, al termine ...Lo scorso 13 marzo, in piena crisi sanitaria e nel mezzo del caos mascherine, un avvocato campano ha scritto una lettera d’aiuto al lontano presidente Putin chiedendogli l’invio di un milione di ...