Sardegna, la giunta sospende il finanziamento da 6 milioni “sulla fiducia” a una società scoperti dal Fatto.it: “Troppe polemiche” (Di venerdì 11 settembre 2020) Rimarranno nelle casse regionali i 5,7 milioni che a metà luglio la giunta regionale sardo-leghista guidata da Christian Solinas aveva destinato alla società Tursport per l’organizzazione di non meglio specificati eventi sportivi. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, lo stesso che pochi giorni dopo l’assegnazione dei fondi – decisa con un emendamento alla legge Salvaimprese presentato dall’esecutivo – aveva dichiarato al Fattoquotidiano.it di non conoscere la Tursport e nemmeno il calendario di eventi appenafinanziati. “Non li conosco, non so chi siano. E comunque saranno tutte manifestazioni di grande livello”, aveva assicurato l’esponente della giunta Solinas a fine luglio. Sei milioni sulla fiducia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Rimarranno nelle casse regionali i 5,7che a metà luglio laregionale sardo-leghista guidata da Christian Solinas aveva destinato alla società Tursport per l’organizzazione di non meglio specificati eventi sportivi. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, lo stesso che pochi giorni dopo l’assegnazione dei fondi – decisa con un emendamento alla legge Salvaimprese presentato dall’esecutivo – aveva dichiarato alquotidiano.it di non conoscere la Tursport e nemmeno il calendario di eventi appenafinanziati. “Non li conosco, non so chi siano. E comunque saranno tutte manifestazioni di grande livello”, aveva assicurato l’esponente dellaSolinas a fine luglio. Seisulla fiducia, ...

