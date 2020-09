Roma, immigrato nigeriano riempie di pugni il vigilante del McDonald: «Non metto mascherine» (Di venerdì 11 settembre 2020) Ancora una reazione violenta da parte di uno straniero alla semplice richiesta di indossare la mascherina. Stavolta è successo a Roma, al McDonald di via Giolitti, proprio di fronte alla Stazione Termini. Poco prima della mezzanotte un nigeriano di 30 anni è entrato nel fast food senza mascherina. Il vigilante, quindi, gli ha chiesto di indossarla, ma la risposta è stato un pugno. Diversi testimoni assistono alla violenza I passanti che hanno assistito alla scena hanno avvisato i carabinieri in servizio nella zona e l’uomo è stato individuato e bloccato dai carabinieri, non senza opporre resistenza. L’attività di pusher del nigeriano Durante la perquisizione il nigeriano che ha rifiutato di indossare la mascherina è stato trovato in ... Leggi su secoloditalia

