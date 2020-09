Respinti i reclami di Picerno e Bitonto: Serie D per entrambe. Una sentenza che manda il Foggia in C (Di venerdì 11 settembre 2020) La Corte d’Appello Federale ha respinto i reclami di Picerno e Bitonto. Le due squadre sono accusate di aver alterato il risultato della partita del 5 maggio 2019 del Girone H di Serie D ed erano state condannate dal Tribunale Federale rispettivamente con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Serie C per la stagione 2019/2020 e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020. Oggi la Corte d’Appello ha rigettato i loro ricorsi ed entrambe le squadre giocheranno in Serie D. Il Foggia giocherà così in Serie C. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) La Corte d’Appello Federale ha respinto idi. Le due squadre sono accusate di aver alterato il risultato della partita del 5 maggio 2019 del Girone H diD ed erano state condannate dal Tribunale Federale rispettivamente con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato diC per la stagione 2019/2020 e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020. Oggi la Corte d’Appello ha rigettato i loro ricorsi edle squadre giocheranno inD. Ilgiocherà così inC. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

