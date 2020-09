Premier Francia, evitare il lockdown generalizzato (Di venerdì 11 settembre 2020) PARIGI, 11 SET - Bisogna "evitare un lockdown generalizzato". Lo ha detto il Premier francese, Jean Castex, annunciando le nuove misure contro il coronavirus in Francia. Castex ha tuttavia aggiunto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 settembre 2020) PARIGI, 11 SET - Bisogna "un". Lo ha detto ilfrancese, Jean Castex, annunciando le nuove misure contro il coronavirus in. Castex ha tuttavia aggiunto ...

mludodc : RT @MamolkcsMamol: Francia, nessun nuovo lockdown per seconda ondata coronavirus - Premier - zorogat : @dorinileonardo Ancora niente pubblico purtroppo in Premier.. in Francia invece ho visto lo stadio con il pubblico per Lens-PSG - CorriereQ : Premier Francia, evitare il lockdown generalizzato - salidaparallela : RT @ElioLannutti: Coronavirus: quarantena di 7 giorni. Il premier francese ha annunciato che in Francia la quarantena per le persone che so… - iconanews : Premier Francia, evitare il lockdown generalizzato -