Playoff Nba, Lakers ad un passo dalla finale di Conference (Di venerdì 11 settembre 2020) Playoff Nba. I Los Angeles Lakers battono i Rockets in Gara-4 e si portano ad una sola vittoria dalla finale della Western Conference Solo una gara giocata nella notte per quanto riguarda i Playoff Nba. Grazie ad un'ottima prestazione corale i Lakers battono 110-100 i Rockets e salgono 3-1 nella serie, portandosi ad una sola vittoria dalla finale della Western Conference, che manca dal 2010, anno dell'ultimo titolo gialloviola. I Lakers dominano la partita dall'inizio alla fine e solo nei minuti finali consentono ai texani di rifarsi sotto. Decisivo il parziale del 2° quarto, conclusosi 31-19 in favore dei californiani. Nel 3° quarto i gialloviola volano sul +23, grazie al

