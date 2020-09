Notte di ferragosto da incubo: 19enne stuprata in spiaggia da due giovani romani (Di venerdì 11 settembre 2020) Doveva essere una serata felice e spensierata quella che, invece, per una ragazza di Roma di 19 anni si è ben presto trasformata in un incubo. E’ la sera di ferragosto e la 19enne, che ha poi sporto denuncia al Commissariato di San Basilio pochi giorni dopo la violenza, ha raccontato di essersi allontanata sulla spiaggia di San Felice Circeo – dove era in vacanza – con un ragazzo. La giovane, a quanto pare, lo conosceva: avrebbero avuto anche una breve frequentazione. Ma mai avrebbe potuto immaginare quello che poi ha vissuto. Stando al racconto della giovane, il ragazzo – che si sarebbe fatto accompagnare da un amico – avrebbe abusato sessualmente di lei. O meglio, i due insieme l’avrebbero stuprata. La 19enne sotto shock sarebbe poi riuscita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) Doveva essere una serata felice e spensierata quella che, invece, per una ragazza di Roma di 19 anni si è ben presto trasformata in un. E’ la sera die la, che ha poi sporto denuncia al Commissariato di San Basilio pochi giorni dopo la violenza, ha raccontato di essersi allontanata sulladi San Felice Circeo – dove era in vacanza – con un ragazzo. La giovane, a quanto pare, lo conosceva: avrebbero avuto anche una breve frequentazione. Ma mai avrebbe potuto immaginare quello che poi ha vissuto. Stando al racconto della giovane, il ragazzo – che si sarebbe fatto accompagnare da un amico – avrebbe abusato sessualmente di lei. O meglio, i due insieme l’avrebbero. Lasotto shock sarebbe poi riuscita ...

