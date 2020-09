Nocera Inferiore, cittadino indiano in manette: accusato di tentato omicidio (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto V.B., cittadino indiano del 1968, regolare sul territorio nazionale, per tentato omicidio nei confronti di un suo connazionale. L’autore del delitto, incensurato, dopo un tentativo di estorsione nei confronti di un altro cittadino indiano, titolare di un negozio Money Transfer di Nocera, ha raggiunto presso il citato esercizio il connazionale, aggredendolo prima verbalmente e successivamente colpendolo con un coltello, con più fendenti, in zone vitali del corpo. Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Commissariato di p.s. di Nocera Inferiore, sono intervenuti sul posto, cogliendo in quasi flagranza il responsabile del reato, che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto V.B.,del 1968, regolare sul territorio nazionale, pernei confronti di un suo connazionale. L’autore del delitto, incensurato, dopo un tentativo di estorsione nei confronti di un altro, titolare di un negozio Money Transfer di, ha raggiunto presso il citato esercizio il connazionale, aggredendolo prima verbalmente e successivamente colpendolo con un coltello, con più fendenti, in zone vitali del corpo. Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Commissariato di p.s. di, sono intervenuti sul posto, cogliendo in quasi flagranza il responsabile del reato, che ...

