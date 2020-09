Niente Parma per Nehuén Perez: manca l'accordo con l'Atletico (Di venerdì 11 settembre 2020) Nehuén Perez difficilmente diventerà un giocatore del Parma. L'affare con l'Atletico di Madrid, che era a un passo dalla conclusione, sembra destinato a saltare. I due club non trovano l'accordo per ... Leggi su parmatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Nehuéndifficilmente diventerà un giocatore del. L'affare con l'di Madrid, che era a un passo dalla conclusione, sembra destinato a saltare. I due club non trovano l'per ...

ParmaLiveTweet : Niente Parma per Daniele Benassi: il centrocampista andrà all'Hellas Verona - cibe68 : Parma, Tep mette in strada 36 nuovi bus. Il Covid manda i conti in rosso ma niente cassa integrazio… - PanzerUberAlles : @TheGame987 @stillers1971 il parma... se non c'è niente di scritto glielo lascio lì darmian... hanno pagato karamoh… - GravinoNadia : @cicciogia Quando è venuto a Parma...c era bloccata tutta la città con un esercito che solo aprendere un fazxoletto… - rep_parma : Parma, Tep mette in strada 36 nuovi bus. Il Covid manda i conti in rosso ma niente cassa integrazione [aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Parma Niente Parma per Nehuén Perez: manca l'accordo con l'Atletico ParmaToday Siamo tutti figli di Albertina. E diciamo grazie a quel medico

Katia Salvini Scoprire di avere un cancro a novantasei anni non è per niente uno shock meno impattante di quanto lo possa essere per una persona più giovane. A qualunque età anche solo la parola è di ...

Blog: Scusi, me la mette una firmetta?

E per non farci mancare niente anche i tre milioni netti dati a Pepe Reina (preso ... ed il portiere della Juventus (a quel tempo a Parma) percepiva 400mila euro. Proprio Buffon è il metro di paragone ...

