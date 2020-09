Matteo Salvini | insulti | fischi e lanci di pomodori | l’intervento dura 5 minuti VIDEO

(Di venerdì 11 settembre 2020) L’intervento a Torre del Greco dito solo 5e sono stati 5didiin tour elettorale in vista delle regionali del 20 e 21 settembre, è arrivato a Torre del Greco ma non ha avuto un’accoglienza delle più calorose., slogan, … L'articolodi: l’intervento) proviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : #SALVINI DOPO L'AGGRESSIONE, LA RISPOSTA IN PIAZZA: 'GUARDATE CHE SPETTACOLO, PIÙ FORTI DI TUTTO E TUTTI' - Rinaldi_euro : Muccino versus Salvini, siamo all'istigazione contro il nemico - Il Tempo - espressonline : L'inchiesta sulla Lombardia Film Commission da cui è nato il caso che ha portato oggi all'arresto dei tre commercia… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ++ OGGI MATTEO SALVINI IN CAMPANIA! ++ ?? ORE 10.00 POMPEI (Napoli) ???? incontro con rappresentanti delle guide turistiche… - lellinara : RT @GiancarloDeRisi: Queste sono immagini inedite dell'aggressione subita a Pontassieve da Matteo Salvini. Emergono particolari inquietanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

Arresti domiciliari per i tre commercialisti vicini alla Lega indagati per la compravendita gonfiata di un palazzo a Nord di Milano da parte della "Lombardia film commission", fondazione no profit di ...TORRE DEL GRECO (Napoli) - Centinaia di contestatori sommergono di urla e fischi Matteo Salvini nella tappa di Torre del Greco del suo tour elettorale. Il comizio a ridosso del mercato la Piazzetta, n ...