Marconia di Pisticci: violenza sessuale di gruppo su due ragazze, quattro arresti Stando alla denuncia gli stupratori delle minorenni inglesi erano otto (Di venerdì 11 settembre 2020) quattro arresti operati dalla polizia nelle scorse ore. Giovani accusati dello stupro di gruppo denunciato da due ragazze, turiste inglesi minorenni, a Marconia di Pisticci. Secondo la denuncia il branco era costituito da otto uomini. Dettagli sull'operazione della polizia nelle prossime ore. L'articolo Marconia di Pisticci: violenza sessuale di gruppo su due ragazze, quattro arresti

La polizia ha arrestato quattro persone nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Mater ...di Nino Femiani Due minorenni adescate da un branco e stuprate. Due ragazze inglesi – una, la cui famiglia di origine lucana, partì per l’Inghilterra diversi anni fa, l’altra sua amica – in vacanza a ...