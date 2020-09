Libere GPMugello 2020 | Mercedes straripante

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 settembre 2020)– Si concludono le provedel venerdì sul circuito del Mugello, con leche sono apparse imprendibili. Valtteri Bottas è stato il più veloce in entrambe le sessioni, dimostrando subito un ottimo feeling su questo circuito. PL1 Bottas davanti ad un veloce Verstappen di soli 48 millesimi. Terzo in modo sorprendente Charles Leclerc, a soli 307 millesimi dalla W11. Attardato di mezzo secondo Lewis Hamilton, autore però di un errore in curva 10 nel giro buono, che gli è costato circa 2-3 decimi. Molto bene Pierre Gasly in quinta posizione. Ottimi i progressi Alpha, come dimostra anche il settimo tempo di Kvjat. Male l’altra Ferrari di Vettel che ha chiuso 13esimo. In 18esima e 19esima posizione le due Force India ...