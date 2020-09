La Luna si arrugginisce a causa della Terra (e potrebbe essere una buona notizia) (Di venerdì 11 settembre 2020) In linea teorica sulla Luna, poiché priva in superficie e al suo interno di ossigeno e acqua in forma liquida, dovrebbe essere impossibile la presenza di ferro ossidato come l’ematite. Tuttavia, una scoperta pubblicata sulla rivista Science Advances ha appena rivelato che la Luna si sta ossidando e la causa potrebbe essere dovuta in gran parte all'atmosfera terrestre. Come è noto, Marte deve il proprio caratteristico colore rossastro alla presenza di ferro ossidato sulla sua superficie, una traccia che è servita come prova per affermare che acqua e ossigeno un tempo lontano furono presenti sul pianeta. Al contrario, la Luna, priva d'ossigeno, non dovrebbe arrugginire. Tuttavia, una nuova scoperta ha avuto grande eco nella ... Leggi su gqitalia

infoitscienza : La luna arrugginisce ed è “colpa” della Terra - infoitscienza : La Luna arrugginisce: il ruolo della Terra nell’ossidazione del ferro lunare - SeguiUltimaVoce : La #Luna #arrugginisce, o almeno lo fanno i suoi #poli. Lo dimostra uno #studio condotto dal #HIGP che scopre una c… - fendente1 : RT @CrisciGloria: La luna arrugginisce ed è “colpa” della Terra - brunamar14 : RT @CrisciGloria: La luna arrugginisce ed è “colpa” della Terra -