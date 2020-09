J-Ax e la sua scelta impensabile: “Un regalo che ho fatto a chi piace la mia stessa merd*” (Di venerdì 11 settembre 2020) J-Ax in un momento in cui la discografia tenta di rialzarsi, dopo gli effetti del lockdown, compie una piccola rivoluzione. Il rapper infatti rivela di aver inciso un album punk rock “Uncool & Proud” con il nome di J-Axonville. Un sound totalmente diverso rispetto al suo ultimo brano estivo “Una voglia assurda”. L’artista per lanciare questa iniziativa ha pubblicato un video su Instagram dove appare assieme ad altri tre gemelli. Solo uno è anestetizzato e indossa la maglietta dei Ramones non a caso. Mentre i tre discutono di tv, share, dibattiti e talk ecco che il J-Ax dormiente si risveglia e spara agli altri fratelli, sorridendo: “Adesso tocca a me”. Il disco non sarà disponibile nei negozi né in streaming. J-Ax sta mandando in queste ore un link agli amici più stretti per far ascoltare i dieci brani inediti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

vcobianchi : @VitoCavarretta @AdrianaSpappa Sono d'accordo. Non posso pensare che un uomo simile possa rappresentare una scelta… - Noovyis : (J-Ax e la sua scelta impensabile: “Un regalo che ho fatto a chi piace la mia stessa merd*”) Playhitmusic - - LetiPiras : RT @MileyTeamITALY: Video ?? | Miley ieri si è esibita con una cover di Maneater da Fallon e sulla sua scelta ha detto “maneater, penso sia… - AhernandezS89 : RT @forzaroma: Lo #ShanghaiShenhua dà l’ok al prestito di #ElShaarawy: la #ASRoma è la sua prima scelta #calciomercato - LuciaLaVita1 : RT @OmbraDuca: @SCavatton @CastellinoLuigi @kiara86769608 Alessandro ha dato un notevole contributo alla nascita del M5S ma ora che , per s… -

Ultime Notizie dalla rete : sua scelta J-Ax e la sua scelta impensabile: “Un regalo che ho fatto a chi piace la mia stessa merd*” Il Fatto Quotidiano Chi è Adua Del Vesco? Anni, altezza, peso, oggi, Instagram, Gabriel Garko, film e fidanzato

Adua Del Vesco è il nome d’arte di Rosalinda Cannavò. Lo psuedonimo scelto per accreditarsi riprende il nome di fantasia di una delle protagoniste de I colori della vita, miniserie del 2005 co-scenegg ...

Cottura dei cibi per cani e gatti, tutti i segreti

Cottura sì, cottura no? Molti ormai scelgono la dieta casalinga per i propri amici a quattro zampe. Ma c’è un particolare da tenere presente quando si opta per questo tipo di alimentazione: cuocere gl ...

Adua Del Vesco è il nome d’arte di Rosalinda Cannavò. Lo psuedonimo scelto per accreditarsi riprende il nome di fantasia di una delle protagoniste de I colori della vita, miniserie del 2005 co-scenegg ...Cottura sì, cottura no? Molti ormai scelgono la dieta casalinga per i propri amici a quattro zampe. Ma c’è un particolare da tenere presente quando si opta per questo tipo di alimentazione: cuocere gl ...