Infortunio Zaniolo, professor Mariani: “Impossibile da prevenire, c’è predisposizione” (Di venerdì 11 settembre 2020) “L’Infortunio di Zaniolo era impossibile da prevenire. Non è capitato allo stesso ginocchio ma non è una casualità: c’è una certa predisposizione“. Così Pier Paolo Mariani, il professore che operò Nicolò Zaniolo al ginocchio destro dopo il noto Infortunio al crociato rimediato in Roma-Juventus della scorsa stagione. “Vi faccio l’esempio di De Rossi – ha aggiunto Mariani in un’intervista al Corriere dello Sport -. Lui ha giocato fino a 40 anni senza mai rompersi i legamenti. E non c’è nessuna accelerata perché tra i rientri di Zaniolo e Demiral, per fare un altro esempio, corrono appena venti giorni“. ... Leggi su sportface

