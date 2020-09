Huawei dice addio ad Android, il futuro è con HarmonyOS 2.0 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci siamo, il momento in cui Huawei dice addio ad Android è arrivato, dal prossimo anno i dispositivi dell’azienda cinese saranno dotati di HarmonyOS, il software proprietario multipiattaforma.L’annuncio è arrivato in occasione della Huawei Developer Conference 2020 ed è stato ufficialmente rilasciata la versione 2.0 di HarmonyOS.Secondo Huawei, HarmonyOS 2.0 è il primo sistema operativo veramente costruito per funzionare su più piattaforme e non solo sugli smartphone.Huawei: smartphone con HarmonyOS arriverà nel 2021Huawei dice addio ad AndroidDotato di un framework UX adattivo, che ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci siamo, il momento in cuiadè arrivato, dal prossimo anno i dispositivi dell’azienda cinese saranno dotati di, il software proprietario multipiattaforma.L’annuncio è arrivato in occasione dellaDeveloper Conference 2020 ed è stato ufficialmente rilasciata la versione 2.0 di.Secondo2.0 è il primo sistema operativo veramente costruito per funzionare su più piattaforme e non solo sugli smartphone.: smartphone conarriverà nel 2021adDotato di un framework UX adattivo, che ...

giannifioreGF : #Huawei dice addio ad #Android, il futuro è con #HarmonyOS 2.0 - theredmask2019 : RT @SkyTG24: Huawei dice addio ad Android e punta su HarmonyOS, il proprio sistema operativo - SkyTG24 : Huawei dice addio ad Android e punta su HarmonyOS, il proprio sistema operativo - mittdolcino : @Fax19126 Vero, dipende dagli eventi In ambito diciamo non bellico USA-CHN, ha ragione lei In abito diciamo para be… - 59Gian : @MarcoBellinazzo Non pensa al fatto che il dietrofront di investimenti Cinesi anche in altri club Inglesi sia deter… -