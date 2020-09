Giordania, maxi esplosione in un deposito di munizioni: le immagini (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella notte fra giovedì e venerdì un’enorme nuvola di fumo si è levata nei cieli di Zarqa, a 25 km a nord-est di Amman, in Giordania, dopo l’esplosione dentro un deposito di munizioni su una base dell’esercito giordano. Nel video, il momento dell’esplosione. Secondo quanto afferma il portavoce del governo, l’incendio si è sviluppato in un’aera disabitata nei pressi della capitale, senza causare vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Giordania, maxi esplosione in un deposito di munizioni: le immagini) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Giordania maxi Giordania, maxi esplosione in un deposito di munizioni: le immagini Il Fatto Quotidiano