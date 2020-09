Gazzetta e la bufera su ADL: "In casa Napoli c'era un caso Covid che il club non ha voluto svelare" (Di venerdì 11 settembre 2020) Prima di Aurelio De Laurentiis, c'era un caso di Covid19 che il Napoli ha ritenuto di non dover diffondere pubblicamente. Leggi su tuttonapoli

Bufera procure: si dimette altro consigliere Csm

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Un altro consigliere del Csm si è dimesso in relazione al "caso Palamara". Si tratta di Marco Mancinetti, togato di Unicost. "Ho ricevuto pochi minuti fa la notifica dell'azion ...

Hong Kong, 12enne immobilizzata e arrestata in una manifestazione: bufera su polizia

Bufera sulla polizia di Hong Kong per l’arresto di una 12enne, bloccata a terra in modo rude dagli agenti, intervenuti per disperdere una manifestazione. Secondo la versione della famiglia, ripresa da ...

