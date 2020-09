È morto l’editore Franco Ricci, aveva 82 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) È morto all’età di di 82 anni Franco Ricci, editore e collezionista. Si è spento a seguito di un infarto dopo una lunga malattia che lo aveva debilitato. Franco Ricci si è spento all’età di 82 anni nella sua abitazione a Fontanellato a Parma. Veniva da una malattia molto lunga che lo aveva progressivamente debilitato, … L'articolo È morto l’editore Franco Ricci, aveva 82 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

tg2rai : Morto a 82 anni l'editore e collezionista d'arte #FrancoMariaRicci. Negli anni '80 guadagnò fama mondiale con la su… - gandinirozzi : Franco Maria Ricci, l'uomo della bellezza , è morto a Fontanellato, dove aveva costruito 'il labirinto della Mason… - foyli : RT @LaStampa: È morto a 83 anni l’Editore, collezionista, grafico e designer. La sua rivista “fmr”, una delizia per gli occhi. https://t.c… - pino_nostro : RT @LaStampa: È morto a 83 anni l’Editore, collezionista, grafico e designer. La sua rivista “fmr”, una delizia per gli occhi. https://t.c… - LaStampa : È morto a 83 anni l’Editore, collezionista, grafico e designer. La sua rivista “fmr”, una delizia per gli occhi. -

