Coronavirus: India, ancora un record giornaliero,96.551 casi (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - L'India ha registrato 96.551 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di un altro record giornaliero dopo quello delle 24 ore precedenti, 95.735,, che porta il ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 11 SET - L'India ha registrato 96.551 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di un altro record giornaliero dopo quello delle 24 ore precedenti (95.735), che porta il bilanc ...

(ANSA) - ROMA, 11 SET - L'India ha registrato 96.551 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di un altro record giornaliero dopo quello delle 24 ore precedenti (95.735), che porta il bilanc ...