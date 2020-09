Conte a Domenica In, tensioni nelle chat M5s prima dello stop al videomessaggio. Di Nicola: “Indifendibile, si lede l’autonomia della Rai” (Di venerdì 11 settembre 2020) Non è stata solo la rivolta delle opposizioni a convincere Giuseppe Conte dell’inopportunità del videomessaggio a Domenica In e a costringerlo al passo indietro. La notizia, piombata oggi all’improvviso anche per gli esponenti M5s, ha spinto il vicepresidente 5 stelle della commissione Vigilanza Rai Primo Di Nicola a protestare con i colleghi di governo perché fosse rivista al più presto la decisione. “Inaccettabile e indifendibile”, le parole utilizzate. Così mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni pubblicamente gridavano allo scandalo, nelle chat interne del Movimento 5 stelle si apriva la discussione su uno dei temi più importanti per i grillini: l’autonomia del servizio pubblico dai partiti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Non è stata solo la rivolta delle opposizioni a convincere Giuseppedell’inopportunità delIn e a costringerlo al passo indietro. La notizia, piombata oggi all’improvviso anche per gli esponenti M5s, ha spinto il vicepresidente 5 stellecommissione Vigilanza Rai Primo Dia protestare con i colleghi di governo perché fosse rivista al più presto la decisione. “Inaccettabile e indifendibile”, le parole utilizzate. Così mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni pubblicamente gridavano allo scandalo,interne del Movimento 5 stelle si apriva la discussione su uno dei temi più importanti per i grillini: l’autonomia del servizio pubblico dai partiti. ...

